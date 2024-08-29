خبر ســــار”..موعد صرف 3 شهور من منحة الطلبة والطالبات العراق

موعد صرف 3 شهور من منحة الطلبة والطالبات العراق يتساءل أبنائنا عن موعد استلام منحة طلاب المدارس لعام 2024 فهي من الطرق التي وضعتها الحكومة العراقية لدعم الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد لتخفيف الأعباء على المواطنين الغير قادرين على دفع احتياجاته سوف تضع الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط للحصول على هذه المنحة ولذلك سوف نتعرف بشكل مفصل من خلال موقعنا موعد صرف منحة الطلبة والطالبات في العراق وكيفية الاستعلام عنها فتابعونا.

موعد صرف منحة الطلبة والطالبات في العراق

من المتوقع أن تصرف وزارة المالية العراقية منحة الطلبة والطالبات خلال الأسبوع الأول من شهر يناير لعام 2025.

شروط الحصول على منحة الطلاب والطالبات في المدارس العراقية

صرحت وزارة العمل والشؤون في دولة العراق عن الشروط الواجب توافرها لمن يريد ان يحصل على دعم منحة الطلبة في العراق وجاءت الشروط كالآتي:

أن يكون الطالب من دولة العراق ويحمل الجنسية العراقية.

أن يعيش الطالب بشكل دائم في الأراضي العراقية.

أن يكون مسجل في المدارس الحكومية.

ألا يكون الطالب متغيب عن الحضور الدراسي.

أن يكون حاصل على درجات مرتفعة في الدراسة.

أن تكون أسرة الطالب غير قادرة ماديا على تلبية احتياجاته.

الاستعلام عن منح طلاب المدارس 2024

كشفت وزارة المالية في العراق عن كيفية الاستعلام عن منح الطلاب المدارس للعام الحالي وذلك من خلال النقاط الأتية: