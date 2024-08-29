الأرب وصل كام.. سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في الأسواق المحلية

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 وهل هناك أي تغييرات بعدما شهدت الأسعار تراجع ملحوظ في الأسواق من أرز وزيت وسكر ومكرونه، وهل هذا التراجع نتيجة لموسم حصاد الأرز الشعير، يشكل الأرز أهمية كبيرة كونه سلعة أساسية يعتمد عليها الجميع،

مما يعتبر الأرز أكثر سلعة يقبل عليها المواطنين وترتفع معدل شرائها في الأسواق سواء عند التراجع أو عند الزيادة لعدم وجود أي بدائل لها، مما يختلف سعر الأرز في الأسواق من الحبة العريضة والحبة العريضة وحسب نسبة الكسر، ترقبوا معنا الفقرات التالية للتعرف على سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 29 أغسطس 2024.

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 29 أغسطس 2024

تسعى الدولة لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة للمواطنين، ومع بداية التعاملات الصباحية تأتي أسعار الأرز الشعير في الأسواق على النحو التالي:.

سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة 3% كسر 14,900 جنيه.

كما وصل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 5% 13,900 جنيه..

مما يسجل سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة 24,000 جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الأبيض حبة رفيعة 22,000 جنيه.

أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم 29-8-2024

استقرار في أسعار السلع المختلفة في الأسواق والمحلات التجارية والهايبر ماركت ويأتي في مقدمة الأسعار