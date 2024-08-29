سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات في البنوك الخميس

مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 29 من شهر سبتمبر، استقر سعر الدولار في العديد من البنوك الحكومية، بما يشمل ذلك العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، إضافة إلى أن سعر الدولار يتم تحديثه على مدار اليوم، بما يتمكن كل شخص من معرفة أخر التحديثات الخاصة بالعملات، خاصة من يرغبون في البيع أو الشراء، ويكون ذلك بعد عدة اضطرابات قد شهدتها العملة الخضراء في الآونة الأخيرة، أثرت على حركة البيع والشراء في البنوك العاملة بالدولة، وعليه سنتعرف معُا على أخر تحديث لسعر العملات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار العملات اليوم

وفقًا لأخر تحديثات لأسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 48.58 جنيه للشراء، بينما البيع سجل نحو 48.72 جنيه.

بينما سجل سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس ليُسجل 54 جنيه للشراء، و54.20 جنيه للبيع.

هذا وأن سعر الجنيه الإسترليني سجل قرابة الـ 64.21 جنيه شراء، 64.42 جنيه بيع.

أسعار العملات العربية اليوم الخميس

أما عن تحديث أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس، فهي جاءت كالتالي:-