تثبيت تردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

يرغب العديد من الأشخاص سواء الأباء والأمهات، من التعرف على التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، التي تعتبر من أبرز القنوات الفضائية، الناقلة للمحتوى الطفولي والكرتوني المميز، بالإضافة إلى أن القناة تمكنت من جذب ملايين المتابعين في أن واحد، مما عملت كذلك على لافت الانتباه أمام الراغبين في مشاهدة كل ما هو جديد ومميز في عالم الطفل والكرتون، وعليه سنوضح لكم أبرز التحديثات الجديدة والخاصة بالقناة، بحيث يتعرف عليها الجميع.

نزل تردد قناة طيور الجنة

بعد أن حققت قناة طيور الجنة، نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة وبمختلف الدول العربية، أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في معدلات البحث، في إطار أن يتعرف على ترددها العديد من الأطفال بمختلف أنحاء الدول، وبما ينجذب إليها ملايين المتابعين، ويمكنك استقبالها كما على النحو الأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الجديد يكون 11274.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز قناة طيور الجنة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة ¾.

استقبال تردد طيور الجنة عرب سات

كما يمكنك كذلك تثبيت تردد طيور الجنة أطفال، على العرب سات، في إطار مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، والاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من محتوى كرتوني مميز، وذلك بإتباع البيانات التالية:-