منصة مظلتي بالعراق رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات الوجبة السابعة فور ظهورها

في الفترة الحالية تقوم الحكومة العراقية بالعمل على تعزيز أوضاع معيشة للفئات التي تكون محدودة الدخل والتي يكون لها الحق في المساعدة والدعم، لذلك تقوم الحكومة بتقديم البرنامج الخاص بالرعاية الاجتماعية الذي يساهم بشكل كبير في مساعدة الأسر ورفع حالتهم المادية وكذلك إعانتهم في الظروف الإقتصادية الصعبة، وهذه الأسر تم اختيارهم طبقاً إلى الشروط والمعايير المحددة وذلك حتى يتم ضمان أن المستحقين سوف يستفيدوا من الدعم، كما زاد الاستفسار عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الفترة الماضية حيث لم تظهر نتيجة الوجبة السابعة لذلك سوف نوضح كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء عبر منصة مظلتي للاستعانة بها في حالة ظهورها من قبل وزارة العمل العراقية.

رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وسوف يتم الاختيار طبقاً للشروط والأحكام المطلوبة وعند الإعلان عنهم يتمكن لجميع المتقدمين الاستعلام بطريقة إلكترونية عبر منصة مظلتي ومن خلال اتباع هذه الخطوات:

الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

نقوم بتسجيل الدخول وذلك باستخدام كل من الاسم الخاص بالمستخدم وكذلك رقم الهوية الوطنية.

نتوجه بعد ذلك إلى البرامج الموجودة في المنصو ونختر منها برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد المحافظة التي يكون منها الشخص المتقدم ولابد أن يحدد الرقم الخاص بالوجبة الذي يريد أن يستفسر عنها.

لابد أن يتم كتابة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

بعدها اضغط على الزر الخاص بالبحث.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024