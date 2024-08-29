عيار 21 بكام؟.. مفاجأة أسعار الذهب اليوم الخميس 29 أغسطس 2024

في ظل الإضطراب المتزايد في أسعار المشغولات الذهبية بمختلف المحلات والمتاجر في بيع وشراء الذهب، فإن سعره جاء مستقرًا في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى أن ذلك يكون وفقًا لأخر تحديثات لأسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، وكما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع.

أسعار المشغولات الذهبية اليوم الخميس 29 أغسطس 2024

وفقًا لأخر تحديثات لأسعار المشغولات الذهبية في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس 2024 بما يشمل ذلك كافة الأعيرة، المتمثلة في عياري 21 و18، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الذهب من عيار 21 داخل المحلات اليوم الخميس إلى 3445 جنيهًا للشراء و3430 جنيهًا للبيع، يكون هو أكثر الأعيرة تداولاً في المحلات وعلى مستوى المحافظات.

فيما أن أسعار الذهب من عيار 24 سجل نحو 3937 جنيهًا للشراء والبيع سجل نحو 3919 جنيهًا، بدون إضافة المصنعية.

سعر الذهب اليوم الخميس

وعن أخر تحديث لسعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس، نصت على النحو الأتي:-