جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الثاني العراق 2024 حسب قرارات وزارة التربية العراقية

بحث رائج على جوجل منذ الأمس عن جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الثاني العراق 2024، الثالث المتوسط مرحلة تعليمية مهمة في حياة الكثير من الطلاب، لقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الدور الأول مؤكدة بأن نسبة النجاح تفوقت السنوات الماضية ورغم ذلك كان هناك عدد كبير من الراسبين يؤدون امتحان دور ثاني في الموعد الذي تحدده وزارة التربية والتعليم لجميع المحافظات العراقية، وبالفعل كشف الدكتور إبراهيم نامس الجبوري عن الجدول الزمني لامتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط والدراسية الاعدادية العربية والكردية والاجنبية والتركمانية، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال ونتعرف سوياً على جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الثاني العراق 2024.

جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الثاني العراق 2024

تبدأ امتحانات الثالث المتوسط الدور الثاني اليوم الخميس الموافق 29 من أغسطس 2024 اللغة العربية والتربية الإسلامية.

الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 اللغة الانجليزية.

الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 الرياضيات.

الخميس 5 سبتمبر 2024 الاجتماعيات.

الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024 الانسان وصحته.

الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 الكيمياء.

الخميس 12 سبتمبر 2024 الفيزياء.

الأحد 15 سبتمبر 2024 اللغة الفرنسية للدراسة العربية ومادة اللغة الكردية للدراسة الكردية والتركمانية و الفرنسية للدراسة الأجنبية واللغة التركمانية للدراسة التركمانية.

أهم إجراءات امتحانات الثالث المتوسط الدور الثاني

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية أن هناك عدة إجراءات أمنية يتم تطبيقها فترة امتحانات الدور الثاني للحفاظ على استقرار اللجان وعدم حدوث أي مشاكل ومنع الغش داخل اللجان، والجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات أعلنت عن قطع الأنترنت لمدة ساعتين خلال فترة أداء الطلاب للامتحانات والتي تبدأ من الساعة 6 صباحاً بتوقيت بغداد وحتى الساعة 8 صباحاً وهذا تطبيقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم، مما تقوم الجهة المختصة ببدء عملية التصحيح بعد انتهاء كل مادة لعدم التأخر في اعتماد النتائج استعداداً للسنة الدراسية 2024-2025.