النهائي.. انتهاء امتحانات الدور الثاني الشهادة الأزهرية اليوم الخميس

تنتهي امتحانات الشهادة الأزهرية الدور الثاني اليوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس 2024، مع أخر مواد دراسية تم تحديدها من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، حتى أن اللجان المعنية بعقد الامتحانات تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتكون على فترتين “صباحية ومسائية”، بالإضافة إلى أن طلاب الثانوية الأزهرية سيؤدون الامتحان في مادة الفيزياء الدور الثاني بالنسبة للقسم العلمي، بينما طلاب الشعبة الأدبية تكون الامتحانات خاصة بمادة التاريخ الدور الثاني.

تنسيق الثانوية الأزهرية لعام 2024-2025

بعد أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة، الخاصة بامتحانات الدور الثاني، تقوم جامعة الأزهر بالإعلان عن تنسيق الثانوية الأزهرية للدور الثاني، ويكون ذلك عقب مؤتمر صحفي يتم عقده برئاسة الجامعة، التي على رأسها الدكتور سلامة داود، بالإضافة إلى أن هذا التنسيق يشمل كافة الطلاب والطالبات الذين تقدموا مؤخرًا لامتحانات الدور الثاني، بما يمكنهم من الاستعداد التام.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية

أما عن التوقعات الخاصة بنتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، من الممكن أن تؤول إلى الانخفاض في نسبة القبول داخل الكليات لهذا العام، وذلك بعد أن انخفضت نسبة النجاح عن العام الماضي، ووصلت قرابة الـ 50.50%، وكان في العام الماضي بنسبة نجاح سجلت نحو 70.7%، بعد أن تم احتساب نتيجة امتحانات الدور الثاني في كافة اللجان الامتحانية، التي عُقدت بإشراف من قطاع المعاهد، في إطار أن يتقدموا إليها طلاب الثانوية، ويمكنهم الاستعداد التام لخوض مرحلة دراسية جديدة مع قدوم عام دراسي جديد 2024-2025.