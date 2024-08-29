يلا مع لولو .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات احلى الاغاني

تردد قناة وناسة الجديد 2024، شخصية لولو نالت إعجاب ملايين الأطفال ورسمت البسمة على وجوههم وجعلتهم يشاهدونها أطول وقت ممكن على مدار 24 ساعة، تعتبر قناة وناسة من انجح القنوات التي تقدم محتوى للأطفال، مسيرة طويلة من الشهرة والتقدم وصلت إليها قناة وناسة وهذا ما يزيدها حرص أن القناة يكون أفضل وتعمل على ضخ المزيد من المحتوى المخصص للأطفال كي لا يشعرون بالملل من تكرار الأغاني والأناشيد التي تعرضها،

وقبل نهاية العام الجاري تعلن وناسة عن باقة جديدة لعرضها على الشاشة من أجل رؤية الأطفال في سعادة، تناسب قناة وناسة أعمار كثيرة ولذلك يفضلها الأباء والأمهات عن غيرها لأنها تلمس قلوب أطفالهم، نتعرف سوياً خلال السطور التالي على تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

التردد : 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز : 27500.

التشفير: مفتوحة.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة: hd.

وناسة بيبي للأطفال 2024

قناة وناسة هي عنوان التميز وبين مختلف القنوات تتربع وتتألق بالمحتوى التي تعرضه، تحظى قناة وناسة على إعجاب ملايين الأطفال، حيث تنقل القناة محتوى باللغة العربية وتصل القناة لجميع الدول العربية لأنها تعمل على جميع الأقمار الصناعية، وتعتمد القناة على استخدام أحدث الأجهزة لنقل المحتوى، كما أنها تعمل بشكل مستقر للغاية دون تقطيع أو تشويش وتمتلك إشارة قوية،

تستخدم عند نقل الأغاني التي تعرضها على الشاشة الجودة العالية hd لكي تكون الصورة والصوت في قمة الوضوح، ونظراً لهذه الإمكانيات تعمل وناسة على مدار 24 ساعة ولا تحتاج أن تقوم بدفع أي إشتراك كونها مفتوحة وغير مشفرة، وعندما يجلس الطفل لمشاهدة القناة فلا داعي للقلق لأنها لا تعرض أي محتوى عنف.

تردد قناة وناسة على عرب سات