وظائف جديدة.. وزارة المالية تُعلن بيان هام لجميع المواطنين والعاطلين عن العمل

كشفت وزارة المالية العراقية، عن إنجاز كبير في تعديل قانون الملاك الخاص بعرض الوظائف الجديدة، فضلاً عن أن الوزارة أصدرت نسخة جديدة شملت التعيين في الدائرة القانونية المتمثلة في قسم الوظيفة الخاصة، وعليه فقامت بالتعديل على الحادي والعشرين لرقم 19 عام 2024، لتعمل على فتح باب التوظيفات الجديدة تضمن شريحة كبيرة من المواطنين بمختلف التخصصات، تزامنًا مع إطلاق ترقية الموظفين الأقدمين نظير المهام والجهود التي بذلوها على مدار الأعوام الماضية.

التسهيل على تطبيق قانون ترقية الموظفين وتوظيف كوادر جدد

وأكدت وزارة المالية، أن الضوابط التي سيتم إصدارها مؤخرًا تضمن تسهيل تطبيق القانون، والعمل على عقد لجان الترفيع بالوزارات والجهات المعنية والغير مرتبطة بالوزارة، مع إطلاق كذلك العمليات الخاصة بالترقية لكافة العاملين بمختلف القطاعات، مع التسهيل التام والإجراءات الميسرة التي تأتي دون أي معوقات، مما قامت الوزارة بنشر هذا البيان والإقرار في جريدة الوقائع العراقية التي تضمن التعديل على هذا القانون.

وزارة المالية تعلن إنجاز تعديل قانون الملاك لاستحداث وظائف جديدة لرفع التسكين عن شريحة واسعة من الموظفين#الرابعةTV pic.twitter.com/cQl3WcaRlc — قناة الرابعة – Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) August 28, 2024

استمرار مناقشة جدول الموازنة العامة وتطبيق سلم رواتب الموظفين

مؤخرًا، أصدرت وزارة المالية، بيان حول جدول الموازنة العامة، التي تضمن العديد من التغيرات المتمثلة في رواتب الموظفين والمتقاعدين، مع إطلاق كافة التمويلات الخاصة بالعاملين في الدولة، ومعرفة أبرز الأسباب التي تأتي كمعوق أساسي في تأخر توزيع الرواتب عن الموظفين، وغير ذلك من القرارات والإجراءات الأخرى التي تضمن توفير مستوى معيشي ملائم أمام كافة المواطنين والمستفيدين من قرارات الوزارة.