الفرخة بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 29 أغسطس 2024

مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس، استقرت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، التي شهدت حالة من الاضطراب الملحوظ في الفترة الأخيرة، وعقب ارتفاع وانخفاض في سعر الدولار، وغير ذلك من المتغيرات التي طرأت على أسعار الفراخ، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية، أخر تحديثات لأسعار الدواجن البيضاء اليوم.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

وفقًا لأخر تحديثات لبورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس 2024، فإن أسعار الدواجن البيضاء سجلت قرابة الـ 65 جنيهًا، وجاءت باقي أنواع الفراخ كما يلي:-

وصل سعر كيلو الدواجن البلدي في المزارع إلى 130 جنيهًا.

إضافة إلى أن سعر الدواجن الساسو سجل نحو 81 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن سعر الفراخ البلدي سجل نحو 160 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أما عن تحديث أسعار الكتاكيت في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 29 أغسطسط، جاءت كالأتي:-

وصل سعر كتكوت الجيل الثاني إلى 20 جنيهًا شركات.

بينما سعر كتكوت الأبيض نحو 32 جنيهًا.

في حين أن سعر كتكوت الفيومي فرز الديوك سجل نحو 19 جنيهًا.

هذا وأن سعر كتكوت الساسو شركات بلغ نحو 20 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الهجين بلغ نحو 18 جنيهًا.

سعر الكتكوت الروزي سجل نحو 18 جنيهًا.

أسعار الهياكل للدواجن

وعن أسعار الهياكل، جاءت كما يلي:-