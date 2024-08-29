“من هنا” التقديم على راتب المعين المتقدم 2024 خطوة خطوة عبر منصة أور وأهم الشروط

تحرص الحكومة العراقية بشكل دائم على دعم المواطنين ذوي الإعاقات من أجل مساعدتهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير لهم حياة كريمة، لهذا أعلنت الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب التقديم على راتب المعين المتقدم 2024 الأمر الذي جعل العديد من ذوي الهمم يتساءلون عن طريقة التقديم والشروط المطلوبة وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا.

خطوات التقديم على راتب المعين المتقدم 2024

حتى يتمكن مواطني دولة العراق التقديم على راتب المعين المتقدم 2024 فإنه يجب عليهم تطبيق الخطوات التالية:

الدخول أولا على منصة أور الإلكترونية.

النقر على خانة التسجيل في راتب المعين.

يتم تدوين جميع البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لذلك.

يرفق المواطن كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

التأكد من إن المعلومات التي تم إدخالها صحيحة.

النقر على خانة إرسال الطلب.

بعد إتمام عملية التسجيل يقوم المواطن إدخال رقم الطلب الذي يظهر أمامه على الشاشة.

تقوم الجهات المختصة مراجعة طلب المتقدم والرد عليه بالرفض أو القبول.

شروط التقديم على راتب المعين المتفرغ بالعراق 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوافر في الأفراد الراغبين التقديم في راتب المعين المتفرغ 2024 بالعراق والتي تمثلت في كل من الآتي: