شوف اسمك موجود ولا لاء.. خطوات الاستعلام على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وشروط التسجيل في البرنامج 

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق أنه يمكن الاستعلام على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي لمنصة مظلتي، وقد أوضحت بأنها تقدم الدعم للعديد من المواطنين المحتاجين وتعمل على توفير لهم المواد الأساسية في المعيشة وذلك لتحسين حالتهم الاقتصادية بشكل كبير، وقد أعلنت الحكومة العراقية بأنها تحرص دائما على توفير الدعم للمواطنين من محدودي الدخل، ولكن من الضروري توافر بعض الشروط الأساسية لدي المتقدمين ليتم قبول الطلب سنتعرف عليها.

رابط الاستعلام على الرعاية الاجتماعية بالعراق

تساءل العديد من المواطنين المتقدمين على الاستفادة من البرنامج على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، وقد تم التوضيح بأنه يتم اتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة مظلتي من هنا .

اختر الرعاية الاجتماعية من الخيارات الموجودة على الشاشة، ويتم اختيار الوجبة الاخيرة التي ترغب بالاستعلام عنها.

ثم يتم الضغط على عرض الكشف، ويتم حفظ الملف والبحث عن اسمك من ضمن اسماء المقبولين في الدعم.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

بعد الاطلاع على الطريقة الصحيحة في الاستعلام على أسماء المستفيدين من صرف الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية، يرغب البعض من المواطنين التقديم، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنه يتم التسجيل بناء على الشروط التالية: