“هاتف مميز بمزايا خيالية“ مواصفات Realme 12 5G وسعر مفاجأة لهاتف كل الأجيال!!

إذا كنت تبحث عن هاتف جيد وفائق ننصحك بشراء هاتف Realme 12 5G وهو إصدار جديد من هواتف ريلمي والذي قامت بتصنيعه شركة ريلمي الغنية عن التعريف والتي لها شعبية كبيرة داخل الأسواق حيث أن الشركة معروفة بقدراتها الفائقة في تصميم الهواتف النقالة ويجب العلم أن هذا الهاتف يتميز بأنه يقدم للمستخدم الكثير من المواصفات الجبارة التي تجعلك ترغب في شرائه وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

Realme 12 5G

تم إصدار هاتف Realme 12 5G بأعلى القدرات وهذا حتى يكون منافس قوي للشركات المنافسة لذلك سوف نقدم لكم فيما هو آت مواصفات الهاتف:

شاشة الهاتف من نوع IPS ومعدل التحديث الخاص بها هو 120 هرتز والهدف من هذا هو تقديم استخدام سهل وسلسل للمستخدم.

من أكثر ما يميز هاتف Realme 12 5G بأنه يمتلك كاميرا خلفية دقتها 108 ميجابكسل وهي تساعد المستخدم في التقاط صدور عالية الدقة والكفاءة، ويوجد كاميرا أخرى دقتها 2 ميجابكسل بالإضافة إلى وجود كشاف ليد وهذا يساعد في التقاط الصور الليلة.

قدرة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير وهذا يجعلها تدعم الشحن السريع بقوة تصل حتى 45 وات.

الهاتف يمتلك 2 شريحة اتصال من نوع nano sim والتي تدعم الشبكات حتى الجيل الخامس.

يتميز الهاتف بذاكرته القوية والتي تصل حتى 512 جيجا بايت كما يمكن زيادة المساحة عن طريق وضع كارت ميموري بدلا من بطاقة الاتصال الثانية.

الهاتف يمتلك كاميرا أمامية دقتها 8 ميجابكسل وهذا من أجل الاستمتاع عند التقاط صور السيلفي.

يوجد داخل الهاتف معالج من شركة كوالكوم من نوع Dimensity 6100 Plus بتكنولوجيا 6 نانو.

يوجد من الهاتف اللون البنفسجي والأخضر.

سعر هاتف Realme 12 5

يوجد من هاتف Realme 12 5G اصدارات متعددة يتوقف على حسب الاصدار وهم: