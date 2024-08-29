“عيش المغامرة مع أجواء الطبيعة” استقبل الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

يريد الكثير من الأشخاص عشاق الاستكشاف والعلوم حول العالم معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 وهذا لأنها تعتبر من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم مجموعة كبيرة من المحتويات العلمية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد هذه القناة على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بالإضافة إلى أفضل البرامج التي تعرضها القناه.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على نايل سات

جاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

التردد

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة HD.

تردد ناشيونال جيوغرافيك 2024 على عرب سات

حتى يستطيع الأشخاص متابعة المحتوى الذي تعرضه قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات فإنه لابد عليهم من إدراج البيانات التالية:

التردد

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة HD.

أفضل البرامج التي تعرضها قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك الكثير من البرامج العلمية التي نالت على إعجاب ملايين الأشخاص من كافة أنحاء العالم والتي من أهمها ما يلي:

أسرار حديقة الحيوان.

سمكة التونة العنيدة.

وقائع وأحداث.

العيش الحر.

الحياة البرية.

وحدة إنقاذ السيارات.

برنامج الأرض.

هياكل عملاقة.

تحقيقات الكوارث الجوية.

خطوات تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك

يتم تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك بكل بساطة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: