مغامرات لولو وميدو.. ثبت التردد الجديد لقناة وناسة وخلى طفلك يستمتع اجمل الاغاني وأفلام الكرتون على مدار اليوم 

احتلت قناة وناسة شهرة واسعة في جميع أنحاء الوطن العربي بالكامل، حيث أنها تهتم بعرض محتوى مميزة مناسب للأطفال على مدار اليوم، كما تعمل على عرض مجموعة من أفضل أفلام الكرتون المناسبة لكافة الاعمار، وقد اشتهرت القناة بين الأطفال بأنها تحرص على عرض محتوى ملائم ومناسب لكافة الأعمار، كما تعمل على عرض مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال وافلام الكرتون سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تردد قناة وناسة على النايل سات

تعتبر الاجازة المدرسية من الأوقات الترفيهية التي تمر على الطلاب ومن الضروري العمل على التخطيط الجيد للاستمتاع بها وتحرص جميع الأمهات على توفير العديد من السبل التي تساعد الطفل على الاستمتاع وقضاء وقت مميز، فتبحث على قناة تلفزيونية يمكنها تقديم محتوى ملائم للأطفال بالإضافة الى أنه محتوى تعليمي وترفيهي، وقد توصلت إلى قناة وناسة والتردد الجديد الخاص بهم هو:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

كما عملت إدارة القناة على تحديث التردد الخاص بهم على عرب سات، التردد هو:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

طريقة تثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك

يتساءل العديد من الأمهات على الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها تحديث تردد القناة كل ما عليك اتباع الآتي: