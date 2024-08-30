“90 دينــار جـزائـري“ راتب مفتش الشرطة 2024 بالجزائر وسلم الرواتب الجديد

من الأشياء التي يرغب في معرفتها عدد كبير من المواطنين هي راتب مفتش الشرطة وذلك لأن الحكومة الجزائرية قامت بإطلاق مسابقة مفتشي الشرطة وأتاحت التقديم لجميع المواطنين الرجال والنساء والجدير بالذكر أن الرواتب تختلف باختلاف الرتبة، ويجب العلم رجال الشرطة من الأفراد الأساسية داخل كل دولة وذلك بسبب الدور البارز والمجهود الذي تبذله من أجل الدفاع عن الدولة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

راتب مفتش الشرطة

وفقا لما أوضحته الجهات المسؤولة أن راتب مفتش الشرطة يختلف على حسب الخبر والرتبة التي يمتلكها المفتش، كما أن الرواتب داخل الجزائر تنقسم إلى مستويات والتي من أبرزها الراتب الأساسي وهو يحصل عليه كل من حافظ الشرطة وعون الشرطة ومفتش الشرطة وغيرهم ويوجد أيضا البدلات والمكافآت وهي يتم منحها إلى رجال الأمن وهذا مقابل المهمات الخاصة التي يقومون بها مثل العمل الليلي والعمل في المناطق الأشد خطورة، ويوجد أيضا الترقيات وهي عبارة عن زيادة في الراتب يحصل على المفتش في حين حصوله على منصب أعلى.

سلم رواتب مفتشي الشرطة

يحصل مفتش الشرطة على راتب وفقا لرتبته وجاء راتب مفتش الشرطة على النحو التالي: