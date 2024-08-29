ثبتها الآن.. تردد قناة ATV التركية الجديد 2024 لمشاهدة أجدد حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس فور عرضه

محبي المسلسلات التركية وخاصة المسلسلات التاريخية يرغبون في معرفة تردد قناة ATV التركية، التي تتمكن من عرض الكثير من المسلسلات التركية الناجحة، والتي تمتلك جماهيرية كبيرة من حول العالم، حيث أبرز تلك المسلسلات المتوفرة بها هو مسلسل قيامة عثمان، والذي يعد أفضل المسلسلات بالنسبة للكثير في الوطن العربي وفي تركيا، حيث يتناول المسلسل الأحداث التاريخية لقيامة عثمان، ولكي يتم متابعتها واستكمال مشاهدة أحداث المسلسل من خلال مشاهدة الموسم السادس يلزم معرفة التردد الذي نوضحه قريبا.

تردد قناة atv التركية 2024

يتمكن الجميع من مشاهدة الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان من خلال الحصول على تردد قناة ATV التركية، الذي يساعدهم في استقبال القناة على التلفاز، وتتمكن القناة من عرض مسلسل قيامة عثمان بالموسم السادس له يلزم معرفة التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10796.

جودة العرض: HD.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصويب الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة atv على جهاز الرسيفر

عدة خطوات بسيطة تساعدك في استقبال قناة ATV التركية على جهاز الاستقبال، ومن بعدها سوف تتمكن من مشاهدة مسلسل قيامة عثمان، لذا حتى تبدأ في استقبال القناة يرجى القيام بتنفيذ الآتي:

انتقل إلى القائمة الرئيسية، والتي تتيح لك التوجه إلى صفحة الإعدادات.

ثم يتم تحديد خيار البحث اليدوي، ومن بعدها يتم الضغط على خيار إضافة قناة جديدة.

يتطلب منك بعد ذلك تعبئة الخانات الفارغة بالبيانات الخاصة بالقناة.

ثم يتم مراجعة بيانات القناة المدخلة، حتى يتم الضغط على زر البحث.

خلال دقائق سيتم تحميل القناة على جهاز الاستقبال.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

أيام قليلة تفصلنا عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان، ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر بحد أقصى، وسيتم عرض حلقة واحدة من المسلسل بشكل أسبوعي تكون متاحة للجميع في تمام السابعة بتوقيت مصر، وهو الموعد الثابت لعرض المسلسل منذ بدايته.