شروط التسجيل بقرعة الحج في الجزائر وتعرف على خطوات التسجيل

أوضحت الحكومة الجزائرية بأنه يتم العمل على استقبال دفعة جديدة من المواطنين المتقدمين على قرعه الحج، وأوضحت أنه يتم التسجيل في القرعة إلكترونيا، بالإضافة إلى توضيح بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لدي كافة المتقدمين ليتم قبول الطلب الخاص بك، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

شروط التسجيل بقرعة الحج بالجزائر

أوضح ديوان الحج والعمرة الجزائري بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين ليتم قبول الطلب، وهي كالتالي:

يجب التأكد من أن المتقدم على القرعة مواطن جزائري مقيم داخل الأراضي الجزائرية بشكل مستمر.

من الضروري امتلاك المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية ليتمكن من التسجيل في القرعة.

يجب التأكد من أن المتقدم لم يحرص على أداء مناسك العمرة في أخر 5 سنوات قبل التسجيل في القرعة.

يلزم على المتقدم التمتع بصحة جيدة، ويجب التأكد بأنه خالي من الامراض المزمنة والامراض المعدية ليتم قبول طلبة.

من الضروري أن يبلغ المتقدم من العمر 18 عام، ولن يتم قبول طلب المتقدمين أكبر من 55 عام.

ويجب تقديم شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة بأن المتقدم يتمتع بصحة جيدة.

طريقة التسجيل بقرعة الحج بالجزائر

بعد الاطلاع على الشروط الأساسية للتسجيل في قرعة الحج أعلنت الحكومة أنه يتم التقديم الكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: