دفعة سبتمبر PDF.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جزء من اهتمامات المواطنين في العراق الآونة الأخيرة، لأن النتائج فور ظهورها تصدرها الوزارة بشكل إلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى مكتب الشؤون التعرض الازدحام والانتظار كثيراً، كما أن كافة الوزارات العراقية تطبق الأنظمة الحديثة التي توفر الوقت والمجهود، وقد سبق وتم رفع الوجبات السابقة عبر منصة مظلتي عبارة عن كشوفات PDF تضم أسماء المشمولين والرقم التسلسلي واسم المحافظة وموعد الصرف،

لذلك تتأخر عملية اعلان الوجبة الأخيرة في الظهور كونها تتم بعدة مراحل دقيق يقوم بها الفريق المختصة من هيئة الحماية الاجتماعية تحت إشراف الدكتور أحمد خلف السومري، تابعوا معنا لمعرفة المزيد حول رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تحصلون على الاسماء المشمولة لجميع المحافظات العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي. ثم اختيار الخدمات الاجتماعية. تجدون عدة خدمات حدد الاختيار الذي يتعلق بالدفعة السابعة. ادراج البيانات. سجل الرقم الوطني. النقر استعلام PDF.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024

يترقب الالف من المواطنين أن يتم نشر الخبر الرسمي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الذي يفيد عن صرف الدفعة السابعة لسنة 2024 والتي تقدم بها أكثر من 300 ألف مواطن من رجال ونساء من عموم المحافظات العراقية، وقد تم فتح باب التسجيل في سبتمبر 2024،

حيث كانت الدفعة السابعة من المقرر أن يتم صرفها بين يناير وفبراير الماضي 2024 ولكن حتى الآن لم تفصح الوزارة عن الموعد النهائي لصرف بسبب مشكلة الموازنة المالية في ظل الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من فترة طويلة، ونؤكد لكم أننا على متابعة مستمرة حول هذا الأمور وفور الوصول إلى أي معلومة ننشر لكم في مقالات أخري.