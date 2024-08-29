يعتبر تردد قناة وناسة الجديد 2024 من أهم الترددات التي يجب تثبيتها على جميع الأقمار الصناعية، حيث استطاعت القناة أن تثبت نفسها بشكل كبير بين القنوات الأخرى التي تعرض نفس المحتوى، وذلك بفضل محتواها الرائع والمميز الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، حيث يمكن للأطفال أن يتعلموا من القناة الكثير من الأمور والخصال الحميدة جدًا، بالإضافة إلى أنه تعرض الكثير من الأغاني الرائعة والمميزة التي تساعدهم في تعلم الكثير من الأمور الجيدة جدًا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكن تردد قناة وناسة الجديد 2024 من جعل أطفالك يستمتعون إلى أقصى حد، وذلك نظرًا لما تقدمة القناة من محتوى هادف ومتميز، حيث أن الشخصية الرئيسية في هذه القناة هي شخصية لولو التي تساهم في تعليم الأطفال الكثير من الأمور الرائعة، بالإضافة إلى أن محتوى القناة يبعد تمامًا عن أي عنف أو أمور مخلة، لذا يمكنك تثبيت القناة على جهازك وأنت مطمئن على أطفالك، وسوف نوضح لكم تردد القناة على نايل سات فيما يلي:

تردد القناة هو: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: SD.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ:⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على عرب سات

تتيح إدارة القناة تردد آخر يمكن استخدامه لتثبيت هذه القناة وتنزيلها على أجهزة التلفزيون الخاصة بكم على القمر الصناعي عرب سات، وهذا التردد يتمثل فيما يلي:

تردد القناة:

جودة القناة: HD.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: عرب سات.

خطوات استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024

في حالة كنتم ترغبون في الحصول على هذه القناة وتنزيلها على أجهزتكم فيمكنكم ذلك بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية: