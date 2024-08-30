رابط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي في الجزائر 2024….. والشروط اللازمة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي في الجزائر 2024، الذي يسعى عدد كبير من الشباب للالتحاق بصفوف الجيش الوطني الجزائري رغبة منهم في الدفاع عن الأمن الوطني وحماية البلاد، وأعلنت وزارة الدفاع الجزائري عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في التقدم للالتحاق بصفوف الجيش الوطنيـ تيسيراً على عدد كبير من الشباب وتجنب الازدحام والتكدس داخل المكاتب واهدار الوقت والمجهود، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في الجيش الوطني الجزائري 2024، والشروط اللازمة.

شروط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الجزائري 2024

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائري عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في صفوف الجيش الوطني الجزائري، والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر إقامة دائمة .

الا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام.

أن يكون المتقدم أعزب .

وأن يكون حامل لشهادة البكالوريا .

ألا يكون المتقدم محكوم عليه في أي قضايا جنائية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

وأخيراً أن يجتاز المتقدم اختبارات السلوك والكشف الطبي.

رابط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي في الجزائر 2024

ويبحث عدد كبير من الأشخاص في شتى الولايات الجزائرية عن رابط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي في الجزائر 2024، والتي أعلنت عنه وزارة الدفاع الجزائرية تيسيراً على الشباب الراغبين في التسجيل وإليكم الخطوات…..