تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 بجودة HD لمتابعة برامج الحياة البرية في أشهر الغابات والصحاري

قناة ناشيونال جيوغرافيك قناة تقوم بعرض كل ما يخص الحيوانات والطبيعة والحضارة والتاريخ، كما إنها تقوم بعرض العديد من البرامج والأفلام ايضا ولذلك يبحث الكثير من الاشخاص خاصة محبي البرية والحيوانات والغابات عن التردد الجديد الخاص بقناة ناشونال جيوغرافيك لمتابعة تلك البرامج، ومن الجدير بالذكر إنها تقوم بنشر برامج متنوعة عن الحياة البرية ومعرفة أسماء الحيوانات والطيور والسيارات وغيرها، كما إن قناة ناشيونال جيوغرافيك تابعة لمنظمة ناشيونال جيوغرافيك وتم اطلاقها من الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك هي من أشهر القنوان الفضائية التي يمكن متابعة الحياة البرية من خلالها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

الكثير من الأشخاص المحبين للحياة البرية يبحثون عن التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك، لذلك سنتعرف عليها من خلال الخطوات التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة HD.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك علي العرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية تثبيت تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على جهازك

لتثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك بالطريقة الصحيحة على جهازك الاستقبال لديك يجب اتباع النقاط التالية:

اضغط على الإعدادات بواسطة الريموت كنترول الخاص بالرسيفر وبعد ذلك قم بتسجيل الرقم السري المكون من أربعة أصفار بعد ذلك اذهب إلى التركيب اليدوي.

ثم اضغط على خيار “إضافة تردد جديد” وقم بإدخال التردد والقمر الصناعي ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

بعد ذلك قم بالضغط على البحث ثم انتظر حتى يتم تنزيل القناة وبعدها ابحث عن القناة في قائمة القنوات وستجدها.

تقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من البرامج ومنها برنامج ألاسكا وبرنامج العيش الحر وبرنامج فقرات الحياة وبرنامج تحقيقات الكوارث الجوية وبرنامج سمكة التونة العنيدة وغيرها من البرامج المتعددة التي تقوم القناة بعرضها.