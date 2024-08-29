طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

في الفترة الأخيرة قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بإطلاق بعض التصريحات التي تتعلق بدعم الرعاية الاجتماعية، والذي كان من أبرزها جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 وطريقة الاستعلام عنهم بالإضافة إلى الشروط والوثائق الخاصة بالتقديم، وهو يعد من أهم الأشياء التي يرغب المواطنين العراقيين في الوصول إليها لترتيب أولوياتهم.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

إن كنت من مواطنين العراق وأردت الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فيجب عليك أن تطلع على جميع الشروط التي تم الكشف عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي على النحو الاتي:

عمر الرجل: يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر الفرد 18 عام والحد الأقصى 60 عام.

عمر المرأة: يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المرأة 15 عام والحد الأقصى 55 عام.

الدخل الشهري: من الضروري ألا يتخطى الدخل الشهري الخاص بالفرد الحد المعلن عنه.

عدد أفراد الأسرة: من الضروري ألا يقل عدد أفراد الأسرة الحد المعلن عنه وهو 4 أفراد.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الوثائق والمستندات التي يجب تقديمها لكي يتمكن مواطنين العراق من الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتتمثل تلك الوثائق في الاتي:

يجب أن يقدم الفرد وثيقة رسمية تثبت قيمة الدخل الشهري للفرد.

تقديم الفرد البطاقة الانتخابية بالعراق.

يجب أن يقدم الفرد السجل المدني الخاص به.

تقديم البطاقة التموينية.

الخطوات الصحيحة للوصول إلى أسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن لمواطنين العراق الوصول إلى أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني ودون بذل أي جهد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية فقط لا غير: