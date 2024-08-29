“معشوقة الأطفال”.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات لمتابعة حلقات الولد الشقي اليومية بجودة عالية

قناة كراميش من القنوات الجميلة والهدافة التي يعشقها الجميع كبار وصغار فقد كبر الكثير من الأطفال على قناة كراميش ولكن بعد أن تغير التردد أصبح الكثيرين يبحثون عن التردد الجديد فهي قناة ذات شعبية كبيرة، وذلك لما تعرضه القناة من أغاني وبرامج مميزة على مدار اليوم بدون إعلانات أو توقف أو تشويش لها على مدار اليوم.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات

قناة كراميش من القنوات المسلية والجميلة التي يعشقها الأطفال فهي من القنوات الهادفة للأطفال مما يجعل أولياء الامور مطمئنين على أطفالهم عند مشاهدتها فهي من القنوات المجانية والتي يمكن تثبيتها بسهولة من خلال الخطوات التالية:.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

معامل تصويب الخطأ: 7/8.

تردد قناة كراميش على العرب سات

يمكنكم مشاهدة قناة كراميش الفضائية للأطفال بجودة عالية على القمر الصناعي العرب سات من خلال الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد 11390

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة تثبيت تردد قناة كراميش

لكي يستطيع الأطفال مشاهدة قناة كراميش سنقوم بالتعرف على كيفية تثبيتها وتنزيلها على التلفاز، وذلك من خلال الخطوات التالية: