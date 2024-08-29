الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 1446 في السعودية وفق التقويم الدراسي من وزارة التعليم

مع بداية العام الدراسي الجديد داخل المملكة العربية السعودية بدأ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالاستعداد لاستقباله من خلال شراء الأدوات الضرورية والملابس، وهو الأمر الذي جعلهم يرغبون في معرفة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وطالبوا وزارة التعليم بالكشف عن ذلك في بيان رسمي لها حتى يصبحوا على اطلاع دائم بالمستجدات الأخيرة مثل موعد البداية والعطلات الرسمية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 1446 في السعودية

في بيان رسمي لوزارة التعليم السعودية تم الكشف عن جميع تفاصيل الخطة الزمنية للعام الدراسي 1446 للمراحل الدراسية المختلفة، وهو الموضح في الآتي:

موعد بداية العام الدراسي: كان في اليوم الثامن عشر من أغسطس وهو الموافق يوم الأحد 2024.

موعد نهاية الفصل الدراسي الأول: سينتهي الفصل الأول في اليوم السابع من شهر نوفمبر.

بداية الفصل الدراسي الثاني: سيكون في اليوم السابع عشر من شهر نوفمبر.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني: سينتهي الفصل الثاني في اليوم العشرين من فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثالث: سيكون في اليوم الثاني من مارس وهو الموافق يوم الخميس.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثالث: سينتهي الفصل الثالث في اليوم السادس والعشرين من يونيو.

جدول العطلات الرسمية بالعام الجديد 2024

عطلة الخريف والتي ستكون بين الفصل الأول والثاني: ستبدأ في اليوم السابع من نوفمبر وستنتهي في اليوم السابع عشر من نفس الشهر.

العطلة الشتوية والتي ستكون بين الفصل الثاني والثالث: ستبدأ في اليوم العشرين من فبراير وستنتهي في اليوم الثاني من مارس.

عطلة اليوم الوطني: ستكون بين اليوم الثالث والعشرين والرابع والعشرين من سبتمبر.

عطلة عيد الفطر: ستكون في النصف الأخير من شهر مارس.

عطلة عيد الأضحى: ستكون في أول شهر يونيو.

إرشادات وزارة التعليم السعودية لأولياء الأمور

قامت وزارة التعليم السعودية بتقديم عدة نصائح لأولياء الأمور عند التعامل مع الطلاب والطالبات حتى لا تحدث أي مشكلة أثناء الدراسة وهي على النحو الآتي: