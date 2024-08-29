يهم جميع العراقيين.. علم العراق على قميص مانشستر يونايتد للموسم الجديد بسبب هذا الأمر.. لن تصدق السبب

حالة من الجدل تسيطر على الشارع العراقي بسبب علم العراق على قميص مانشستر يونايتد للموسم الجديد، حيث تم الإعلان منذ أيام عن التي شيرت الثالث لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للموسم الجديد 2024/2025 حيث جاء التي شيرت بثلاث ألوان وهم الأحمر والأبيض والأسود وهي ألوان علم العراق، لذا كثرت التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وجود علم العراق على تي شيرت مانشستر يونايتد، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم السبب.

علم العراق على قميص مانشستر يونايتد للموسم الجديد

بعدما أعلنت شركة أديداس عن القميص الثالث لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تسبب ذلك في إثارة موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب شكل القميص حيث تضمن القميص على ألوان علم العراق، ولكن أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر الموقع الرسمي للنادي أن العلم الثلاثي الألوان في القميص الجديد وهم الأحمر والأسود والأبيض يوحد جميع مشجعي النادي الإنجليزي في كافة أنحاء أنحاء العالم.

شكل القميص الثالث لمانشستر يونايتد الإنجليزي 2024/2025

أعلنت شركة أديداس العالمية الرياضية عن القميص الثالث لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرتديه اللاعبون خلال الموسم الكروي الجديد 2024/2025، تضمن القميص على شعار شركة أديداس الكلاسيكي، الذي يرجع إلى أول قميص ظهر به نادي مانشستر يونايتد وكان في تسعينات القرن الماضي، ويوجد بالقميص شعار “الشيطان الأحمر” وهو لقب مانشستر يونايتد وحل مكان الشعار التقليدي المعروف.

علم مصر على قميص مانشستر يونايتد

ذهبت فئة أخرى إلى أن ألوان قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي تشير إلى علم مصر لأن هذه الألوان الأحمر والأسود والأبيض هي ألوان علم مصر، وأشار آخرون إلى أن هذه الألوان تشير إلى علم سوريا، ولكن كل هذه خرافات ولا داعي لها من الصحة، وإنما الحقيقة أن هذه الألوان هو أحد الرموز الشهيرة التي تستعملها جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ عشرات السنين