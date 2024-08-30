“MISSIONS GTA 5“ تنفيذ مهمة الملاك الحارس والحفلة جاتا التحديث الأخير || .. لامار وفرانكلين

سوف نقدم لكم اليوم مجموعة من مهمات جاتا وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المستخدمين ويجب العلم أن مهمات جاتا من الأشياء التي يجب على اللاعب القيام بها وهذا من أجل تخطي المستويات الصعبة داخل اللعبة، يجب العلم أنه تم إطلاق لعبة جاتا في عام 2002 ويتم تحديثها بشكل مستمر وهذا من أجل أن تكون مطابقة للأجيال القادمة، ومن أكثر ما يميزها أنه يتم تحميلها على الأجهزة المختلفة سواء البلايستيشن أو الهواتف النقالة أو الأكس بوكس، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل فيما هو آت.

مهمات جاتا

هل تعلم أنه عند القيام بـ مهمات جاتا سوف تحصل على الكثير من المال وهذا هو الهدف الأساسي من اللعبة، ومن أبرز المهمات التي يجب عليك القيام بها:

مهمة in the Beginning

في هذه المهمة سوف يطلب كل من sonny forelli وشريكه المساعدة من تومي وهذا من أجل إجراء عملية جديدة في مدينة فايس سيتي وفي وقت لم يتوقعه أحد سوف تتغير الأمور ويتم إطلاق النار من شخص شخص مجهول ولكن تومي والمحامي كين سوف ينجيان.

مهمة The Party

في هذه المهمة سوف يقترح كين على تومي الالتقاء ب cortez والحضور في حفل على يخت وفي هذه الحفلة يمكنك قضاء وقت ممتع وأنت تقوم بارتداء الملابس الجديدة والمميزة، كما تحصل أيضا على لقاء مع ابنة cortez.

مهمة Guardian Angels

وهي من مهمات جاتا وفيها سوف يتطلب Ricardo Diaz وهو أحد أصدقاء cortez من تومي ولانس أن يقومان حمايته عند إجراء عملية جديدة مع الكوبيين والتي سوف تتم فوق أحد أسطح المباني، ويجب العلم أن هذه المهمة مليئة بأحداث الأكشن والمغامرة.