آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم عيار 21 وباقي الأعيرة بعد ارتفاعه في منتصف التعاملات

يتابع المستثمرون والسيدات وتجار الذهب آخر تعاملات الذهب اللحظية، بحيث يتعرفوا على سعر الذهب اليوم عيار 21 وباقي أعيرة الذهب، ووفقًا للتعاملات الأخيرة اليوم ارتفع سعر الذهب وصعد الجرام تقريبًا عشرون جنيها بالمقارنة مع سعره في الصباح اليوم، ونرفق لكم الأسعار الآن حسب آخر تحديث لحظي، فتابعوا معنا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس تراجع جرام الذهب مبلغ 15 جنيه مصري، ثم مع منتصف التعاملات عاد من جديد للارتفاع، حيث ارتفع مبلغ 20 جنيه على الجرام الواحد، وقد ذكرت الغرفة التجارية بالقاهرة اليوم آخر أسعار الذهب والتي سجلت ما يلي:

الجرام من عيار 14 وصل سعره مبلغ 2303 جنيه مصري.

عيار 18 سجل اليوم مبلغ 2961 جنيه مصري للجرام الواحد.

عيار الذهب من نوع 21 سجل اليوم مبلغ 3455 جنيه مصري.

ارتفع سعر الذهب من عيار 24 وسجل اليوم مبلغ 3949 جنيه مصري.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم من عيار 21 بوزن 8 جرام إلى مبلغ 27640 جنيه مصري.

علمًا بأن القائمة السابقة من الأسعار غير شاملة أي مصنعية أو ضريبة، حيث تختلف الأسعار من تاجر إلى تاجر، وأيضًا من منطقة لأخرى، فضلًا عن إضافة نسبة من 10 إلى 20% ضريبة دمغة، وقيمة المصنعية نفسها تختلف من عيار إلى عيار آخر حسب نوعيته.

سعر الذهب عالميًا اليوم

بينا لكم سعر الذهب اليوم عيار 21 وباقي الأعيرة بعد أن صعد مبلغ 20 جنيه مع منتصف تعاملات اليوم، وفيما يخص سعر الذهب عالميًا فقد وصل سعره إلى التالي: