هتشغل طفلك لساعات وتنمي مهاراته .. استقبل تردد قناة طيور الجنة على نايل وعرب سات 2024 بدون تشويش

برز تردد قناة طيور الجنة على نايل وعرب سات ضمن قائمة قنوات الأطفال الشهيرة داخل الوطن العربي، حيث تقدم القناة محتوى فريد ومميز يستهدف الأطفال وصغار السن من عمر عامين وذلك من خلال الأغاني والأناشيد والفقرات الترفيهية والتعليمية، إلى جانب طرح قناة طيور بيبي والتي تقدم أغاني مرحة تستهدف الأطفال أيضا من عمر بضعة أشهر.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

العديد من البرامج الموثوقة والآمنة والتي تتبع تعليمات الدين الاسلامي يتم عرضها على شاشة القناة بشكل يومي لتعليم وتسلية الأطفال، فقد حازت القناة على الثقة والمصداقية منذ بداية طرحها عبر الأقمار الصناعية، ويمكن تثبيت القناة من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية:

التردد:11724.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي -Horizontal.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة القناة هي: HD.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

على القمر الصناعي عرب سات أيضا يتم بث القناة وذلك لتقديم جودة واضحة للإرسال بداخل دول الخليج العربي والشرق الأوسط، ويمكن الاستقبال من خلال ضبط الجهاز المنزلي على التردد التالي:

التردد:11310.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: عمودي – رأسي.

معامل تصحيح الخطأ:4/3.

مميزات قناة طيور الجنة

تتعدد المميزات والأهداف التي تجتهد القناة نحو تحقيقها، ونذكر منها: