“خلي بالــك ليتشال منك“ 6 حالات تؤدي لإيقاف معاش تكافل وكرامة 2024 والفئات المستحقة

يوجد الكثير من الحالات التي تتعرض لـ وقف معاش تكافل وكرامة وذلك يكون نتيجة إجراء بعض السلوكيات الغير مرغوب فيها لذلك سوف نقدمها لكم اليوم وهذا من أجل تجنب ارتكابها حتى لا تتعرض لوقف المعاش الخاص بك، الجدير بالذكر أن معاش تكافل وكرامة تم إطلاقه من قبل الحكومة المصرية منذ عدة سنوات وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفه كل شهر للأسر ذات الدخل المنخفض والذي ليس لديهم مصدر دخل ثابت وهذا من أجل تحسين مستوى المعيشة لديهم ومساعدتهم في الحصول على جميع الإحتياجات الأساسية.

وقف معاش تكافل وكرامة

يجب العلم أنه يوجد بعض الحالات التي يحدث لها وقف في معاش تكافل وكرامة وذلك عندما ترتكب أي من الأخطاء التالية، ويجب العلم أن هذا وفقا لما أوضحه القانون في المادة رقم 33:

سوف يتم وقف المعاش الخاص بك وذلك في حال حدوث أي تغيير للأفضل في الحالة الاجتماعية الخاصة بك.

إذا كنت ممن قاموا بإدخال بيانات غير صحيحة عند التقديم سوف تتعرض لوقف المعاش الخاص بك.

إذا قام المستفيد بإجراء أي من الجرائم التالية سوف يتعرض لوقف المعاش وهي: التسول، التعدي على

الأراضي الزراعية، التحرش، ختان النساء، الزواج في سن صغير، الاتجار بالبشر، تعريض أطفاله للخطر.

في حال توفير فرصة عمل مناسبة للمستفيد وقام بالرفض بدون تقديم عذر مقبول سوف يتم وقف

المعاش الخاص به، وهذا يخص أصحاب الأمراض المزمنة وفئات ذوي الإعاقة.

الفئات التي يحق لها الاستفادة من معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد فئات محددة يحق لها التقديم على معاش تكافل وكرامة وأبرزها: