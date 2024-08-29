واش هي جديد تسجيلات عدل 3؟ .. كلش على المرحلة الثانية بعد الإعلان على المقبولين

يشهد المواطنون الجزائريون اهتمامًا كبيرًا في الفترة الحالية بالاستفسار حول موعد فتح تسجيلات المرحلة الثانية من برنامج سكنات عدل 3، خاصة بعد إعلان وزارة السكن والعمران الجزائرية عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولى، وقد تم إغلاق باب التسجيل في هذا البرنامج بتاريخ 18 يوليو الماضي، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول موعد انطلاق المرحلة الثانية وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل فيها.

متى يتم فتح تسجيلات عدل 3 المرحلة الثانية؟

من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من سكنات عدل 3 خلال الأيام القليلة القادمة، وفقًا لما يتم تداوله بين المواطنين، ومع ذلك، لم تصدر وزارة السكن والعمران الجزائرية حتى الآن أي بيان رسمي يحدد تاريخ بدء التسجيلات، وقد أكدت الوزارة أنها ستقوم بالإعلان عن موعد استئناف التسجيلات فور فتح الموقع الإلكتروني، مما يستوجب على الراغبين في التسجيل متابعة الموقع بانتظام للحصول على أحدث المعلومات.

شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

وزارة السكن والعمران قد وضعت عددًا من الشروط التي يجب توفرها لدى المتقدمين من أجل قبول طلباتهم في برنامج سكنات عدل 3 هذه الشروط تشمل:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم بشكل دائم في إحدى الولايات الجزائرية. لا يجوز أن يكون المتقدم مالكًا لأي قطعة أرض صالحة للبناء أو عقار سكني سواء من خلال الحيازة أو الملكية. يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي شكل من أشكال المساعدات المالية التي تقدمها الدولة لبناء أو شراء مسكن. يجب ألا يتجاوز الحد الأدنى لدخل المتقدم 24.000 دينار جزائري.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولى

للمواطنين الذين يرغبون في معرفة ما إذا كانوا من ضمن المقبولين في المرحلة الأولى من سكنات عدل 3، فقد وفرت وزارة السكن والعمران رابطًا رسميًا ومباشرًا للاطلاع على النتائج. يمكن الاستعلام عن الأسماء باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالوكالة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للوصول إلى حسابك. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. اختيار خيار “الاستعلام عن أسماء المقبولين” من القائمة. تحديد خيار المرحلة الأولى من قائمة الخيارات المتاحة. تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة. الضغط على زر الاستعلام للحصول على النتيجة.

بهذه الخطوات، يمكن للمواطنين بسهولة معرفة ما إذا كانوا قد تم قبولهم في المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل 3، وتجنب الانتظار الطويل للحصول على هذه المعلومات.