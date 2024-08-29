“وزارة المالية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر بمختلف محافظات العراق، لتبدأ العديد من التساؤلات حول قيمة الراتب المستحق لكل مستفيد، بالإضافة إلى أن ذلك يأتي مع الزيادة السنوية التي صدق عليها مجلس الوزراء العراقي، في إطار أن يتعرف عليها كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، مع إمكانية التعرف على القيمة المستحقة، من خلال الاستعلام عن الرواتب الشهرية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق بداية كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، على أن يكون ذلك يوم 1 من شهر سبتمبر 2024، بحيث تقوم وزارة المالية بتوزيع الرواتب عبر منافذ الصرف الألي الخاصة بالبنوك والمصارف العاملة في الدولة، إضافة إلى إمكانية الصرف من خلال الأماكن المعنية والمتخصصة في صرف المستحقات المالية الخاصة بكل متقاعد داخل دولة العراق.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-