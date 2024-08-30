“وزارة المالية الجزائرية” تعلن مفـاجـأة ســارة عن “سن التقاعد للنساء في الجزائر“ 2024 بعد التعديل الجديد

عبير أحمد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“وزارة المالية الجزائرية” تعلن مفـاجـأة ســارة عن “سن التقاعد للنساء في الجزائر“ 2024 بعد التعديل الجديد
سن التقاعد في الجزائر 2024

سوف نقدم لكم اليوم عبر مقالنا سن التقاعد في الجزائر 2024 ويجب العلم أنه يختلف ما بين السيدات والرجال والتقاعد هو توقف الموظف عن العمل بسبب التقدم في العمر، لذلك قررت الدولة بإطلاق راتب التقاعد وهو يتم منحه للمتقاعدين بشكل شهري وهذا من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم ومساعدتهم في الحصول على كافة الإحتياجات الخاصة بهم، كما أنه يعد أيضا رسالة شكر للمتقاعدين على الجهد الذي قدموه للمؤسسة في فترة العمل.

سن التقاعد في الجزائر 2024

سن التقاعد في الجزائر 2024
سن التقاعد في الجزائر 2024

قام مجلس الشعب الوطني بالإعلان عن سن التقاعد في الجزائر وذلك وفقا لما حدده قانون التقاعد الجديد والذي ينص على تقاعد الرجال بدءا من سن الستين بينما السيدات يمكنهم تقديم طلب تقاعد بدءا من 55 عام، ويجب العلم أنه في الجزائر الجنوبية يمكن تقديم طلب تقاعد قبل السن المحدد بحوالي ثلاث سنوات أما في المناطق الجنوبية الكبرى يتم التقاعد قبل خمس سنوات من السن المحدد، ونص القانون أيضا على أنه في حال العمل في المهن الشاقة يتم التقاعد في سن الخمس وخمسين عام للرجال وخمسين عام للسيدات، وسن التقاعد الخاص بذوي الهمم يكون عند خمسين عام.

رواتب المتقاعدين في الجزائر

يختلف راتب التقاعد من شخص لآخر وهذا ما سنوضحه لكم فيما هو آت:

  • في حال إذا كان المتقاعد يحصل على راتب أكثر من 20000 دينار سوف يحصل على زيادة قدرها 800 دينار.
  • أما إذا كان الراتب أقل من عشرين ألف دينار سوف يحصل على 1000 دينار.
  • الفئات الذين رواتبهم ما بين 50 ألف وحتى 80 ألف سوف تكون الزيادة الخاصة بهم 3٪.
  • المتقاعدين الذين رواتبهم تتعدى 80 ألف سوف يتم الزيادة بنسبة 2٪.
معلومات الكاتب
عبير أحمد

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