ما شروط التقديم على دعم حافز 1446 وما قيمة الدعم وكيف يتم التسجيل ؟

طرحت الجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية دعم حافز 1446 والذي يوفر راتب للعاطلين عن العمل بهدف دعم هؤلاء الفئة حتى الحصول على الوظيفة المناسبة، حيث جاءت تلك المبادرة تحقيقا لأهداف المملكة العربية السعودية لعام 2030 وأيضا لمساعدة الشباب على الحياة الكريمة حتى ايجاد العمل، والجدير بالذكر أن دعم حافز يصرف وفقا لشروط محددة وأيضاً لمدة محددة لا تتجاوز العام.

شروط التقديم على دعم حافز 1446

وضعت منصة حافز عدة شروط أساسية لقبول طلبات التسجيل والاستفادة من الدعم البالغ قيمتها ألفين ريال سعودي، وتلك الشروط تتمثل في:

قبول الطلبات فقط من الحاصلين على الجنسية السعودية. عدم امتلاك مقدم الطلب مشروعات تجارية أو ربحية أو استثمارية. لا يتم قبول طلبات الموظفين أو الطلاب فلابد من التعطل عن العمل كبند أساسي. الحد الادنى للقبول طلب حافز من حيث السن هو عشرين عام. يحب أن لا يزيد عمر المتقدم عن أربعين عام. امتلاك حساب بنكي تابع لأحد البنوك السعودية. يصرف الدعم فقط لمدة عام واحد.

عدم حصول المستفيد على رواتب التأمينات الاجتماعية أو المعاشات.

طريقة التسجيل في دعم حافز

يتم التسجيل الالكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية: