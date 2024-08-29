ارتفاع كبير ومفاجئ في أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي مع تعاملات اليوم الخميس

عقب الهدوء التام في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، وسباق العملة المحلية على الأجنبية، عادت العاصفة من جديد تحلق في سماء العراق، بارتفاع مفاجئ وكبير مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 31 من شهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى أن ذلك أدى إلى عركلة الأسعار والتداولات اليومية التي تحدث في السلع داخل الأسواق المحلية، وعليه أصبح من الهام معرفة أخر تحديثات لأسعار الدولار مقابل الدينار، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار

وفي تعاملات اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024، ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي داخل أسواق بغداد وأربيل، لتُسجل في بورصتي الكفاح والحارثية نحو 149.100 دينار عراقي وذلك لكل 100 دولار أمريكي، حتى أن سعر العملة المحلية في تعاملات أمس سجلت قرابة الـ 148.850 دينار عراقي لكل 100 دولار، أي بفارق 250 دينار عراقي عن أخر تعاملات للعملة المحلية، مما أثر ذلك بشكل كبير على حركة التداولات اليومية في المصارف المحلية والعاملة في دولة العراق.

تحديث أسعار البيع والشراء للدينار

وعن أخر تحديثات لأسعار الدولار أمام الدينار العراقي، فإن أسعار البيع ارتفعت داخل محال الصيرفة بغداد بنحو 150 ألف دينار عراقي للبيع، فيما وصل الشراء إلى 148 ألف دينار عراقي، هذا وأن العملة الأجنبية مقابل المحلية سجلت ارتفاعًا داخل أربيل لتُسجل نحو 149.100 دينار عراقي للبيع، ونحو 149 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، مع التحديث المستمر لجميع العملات المحلية التي يتم العمل بها داخل البلاد ومقارناتها بالسعر العالمي.