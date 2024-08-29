” وجبة 7 مظلتي ” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 اسمك موجود ولا لا

صرحت الحكومة العراقية عن أنها قامت بالإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024، ووضحت بأن تلك الأسماء هي التي كانت متوافقة مع الشروط المتعلقة بالحصول على الوجبة الأخيرة، وسوف يتم صرفها لهم في الموعد الخاص بها، ومن المعروف أن تلك الوجبة مقدمة من دولة العراق لمساعدة المواطنين على تخطي الأزمة الاقتصادية التي أصبح يعاني منها الكثير، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

تم الإعلان من قبل الحكومة العراقية عن الشروط المتعلقة بالقبول في الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، لذلك سوف نتعرف معا عن تلك الشروط:

يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربع أفراد. على المتقدمين أن يكونوا من حاملي الجنسية العراقية ومقيمين في دولة العراق. يجب أن يتراوح عمر النساء من بين 15 عام حتى 55 عام. على المتقدمين الذكور أن يتراوح عمرهم من بين 18 عام حتى 60 عام. تقديم وثيقة تثبت الدخل الشهري للمتقدم.

أوراق التقديم على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

لكي يتم قبولكم في الرعاية الاجتماعية يجب عليكم أن تقوموا بتقديم الأوراق التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة العراقية وجاءت تلك الأوراق على النحو التالي:

يجب إحضار البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم. يجب إحضار السجل المدني للمتقدم. إحضار البطاقة الانتخابية. إحضار الهوية العراقية مع وثيقة تثبت الدخل الشهري للمتقدم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يمكنكم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عن طريق اتباع بعض من الخطوات السهلة والبسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: