مع أقتراب موعد إعلان نتائج اعتراضات السادس.. إليك كيفية الاستعلام

تزايدت عمليات البحث من قِبَل آلاف طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي في العراق عن نتائج اعتراضاتهم للعام الدراسي 2024 الدور الأول، حيث تأتي هذه النتائج بعد أن قدم العديد من الطلاب اعتراضاتهم على درجاتهم الأولية، معتقدين أن نتائجهم لم تعكس جهودهم المبذولة خلال فترة الامتحانات ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج الاعتراضات، حيث ستتحدد مستقبلهم التعليمي بناءً على هذه النتائج.

موعد إعلان نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024 ستصدر تباعًا في كل محافظة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة حتى الآن، تم إعلان نتائج بعض المحافظات، مثل الكرخ، بينما تستمر عمليات الفحص في المحافظات الأخرى، و الوزارة أكدت على أهمية الدقة والشفافية في عملية إعادة التصحيح، لضمان حقوق الطلاب والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية، وقد تم توجيه جميع لجان التصحيح ببذل أقصى الجهود لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، لتوفير الوقت للطلاب للتحضير للعام الدراسي الجديد والتقديم للمعاهد والكليات.

كيفية الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج اعتراضاتهم للصف السادس الإعدادي الدور الأول عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، من بين هذه المواقع الموقع الرسمي للوزارة وموقع “نتائجنا” المعتمد. يتم عرض النتائج بشكل كشوفات تتضمن أسماء الطلاب والدرجات قبل وبعد إعادة التصحيح. يمكن للطلاب استخراج نتائجهم باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع “نتائجنا “. البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024 الدور الأول. اختيار القسم (علمي أو أدبي) الخاص بالطالب. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، الرقم الامتحاني، واسم المحافظة. الضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

تعد هذه المرحلة حاسمة للطلاب الذين قدموا اعتراضاتهم، حيث يأملون أن تأتي النتائج المعدلة بما يتناسب مع توقعاتهم من المهم أن يستمر الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة المواقع الرسمية بانتظام للحصول على أحدث المعلومات بشأن إعلان النتائج.