العد التنازلي .. موعد نزول حساب المواطن لشهر سبتمبر 1446 وأبرز شروط الاستحقاق

يتسائل المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن موعد نزول حساب المواطن لشهر سبتمبر 1446 والتي تعد الدفعة المنتظرة الإيداع، حيث يعد ذلك الدعم من برامج الدعم الأساسية التي يستفيد منها عدد كبير من الأسر السعودية من فئة الفقراء ومحدودي الدخل، أي أن ذلك الدعم قد يكون مصدر الدخل الوحيد لتلك الأسر لذا فإن هناك تساؤلات حول موعد الإيداع بشكل دقيق حتى يتم شراء متطلبات الأسرة الأساسية.

موعد نزول حساب المواطن لشهر سبتمبر 1446

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى موعد صرف الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن الدفعة المقبلة، حيث يتم الإيداع في الموعد المحدد وذلك بعد مراجعة التقويم الميلادي والتحقق من عدم تعارض اليوم العاشر مع يوم الجمعة أو السبت أو الإجازات الوطنية أو الأعياد الرسمية.

وأشارت الوزارة إلا أن الترحيل أو التبكير يأتي فقط في حالة وجود تعارض، وأشارت إلى المدة المتبقية لصرف الدعم من حساب المواطن وهي 12 يوم على الإيداع.

شروط استحقاق حساب المواطن

تتعدد شروط الاستفادة من ذلك الدعم الشهري وذلك بهدف منح الدعم فقط لفئات المستحقين، وتتمثل شروط القبول في :