هاك كيفاش تتأكد إذا راك من المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر

تزايدت عمليات البحث عن أسماء المقبولين في مشروع سكنات عدل 3 في الجزائر، حيث يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة نتائج المرحلة الأولى بعد إغلاق باب التقديم في 18 يوليو 2024، تهدف وزارة الإسكان والعمران الجزائرية إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين المستحقين من خلال هذه المبادرة، لذلك، سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين، والشروط التي يجب توفرها للتسجيل في المشروع.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

لمعرفة أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من مشروع سكنات عدل 3، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة عدل الوطنية. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة للوصول إلى خدمات المنصة. بعد الدخول، يتم النقر على زر “سكنات عدل 3”. ثم اختيار “المرحلة الأولى” وكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة. أخيرًا، الضغط على زر “بحث” ليظهر لك جميع أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من المشروع.

موعد فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان والعمران الجزائرية عن إغلاق باب التسجيل للمرحلة الأولى في 18 يوليو 2024. وبعد فحص الطلبات المقدمة، سيتم اختيار المقبولين بناءً على الشروط المحددة، وللراغبين في التقديم للمرحلة الثانية، من المتوقع أن تعلن الوزارة قريبًا عن موعد فتح باب التسجيل مرة أخرى، حيث لم يتم تحديد الموعد الرسمي بعد.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 لعام 2024

لضمان تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية، وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وهي: