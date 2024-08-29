طريقة عمل عصير الأفوكادو بالعسل واللبن الصحي المغذي للجسم بطريقة الكافيهات

يعد الأفوكادو من الثمار التي تحتوى على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات الصحية للجسم، وتتعدد صور تناول الأفوكادو إما في صور سلطات أو في تحضير الكيك والتوست والعصائر، ومن خلال التالي نوضح مقادير وطريقة تحضير عصير الأفوكادو المنعش للجسم بمذاق رائع ينال اعجاب الجميع.

مقادير عمل عصير الأفوكادو بالعسل والحليب في المنزل

لتحضير ذلك المشروب الصحي البارد بأقل المكونات يتم تجهيز المقادير التالية:

2 ثمرة أفوكادو طازجة.

15 مل عسل نحل طبيعي أو 3 ملاعق صغيرة سكر أبيض ناعم.

كوب ونصف من الحليب كامل الدسم.

رشة من الكاجو المجروش.

طريقة عمل عصير الأفوكادو بالعسل والحليب في المنزل

لتحضير ذلك العصير اللذيذ المغذي للأطفال والكبار والذي يساعد على تنشيط الجسم يتم اتباع الخطوات التالية مع مراعاة حسن اختيار ثمار الأفوكادو من حيث الثمار كاملة النضج والغير مصابة بعفن على القشرة الخارجية أو الصلبة التي لم يكتمل نضجها، ومن ثم اتباع الخطوات التالية للتحضير: