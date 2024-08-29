طريقة عمل عصير الأفوكادو بالعسل واللبن الصحي المغذي للجسم بطريقة الكافيهات

يعد الأفوكادو من الثمار التي تحتوى على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات الصحية للجسم، وتتعدد صور تناول الأفوكادو إما في صور سلطات أو في تحضير الكيك والتوست والعصائر، ومن خلال التالي نوضح مقادير وطريقة تحضير عصير الأفوكادو المنعش للجسم بمذاق رائع ينال اعجاب الجميع.
مقادير عمل عصير الأفوكادو بالعسل والحليب في المنزل
لتحضير ذلك المشروب الصحي البارد بأقل المكونات يتم تجهيز المقادير التالية:
- 2 ثمرة أفوكادو طازجة.
- 15 مل عسل نحل طبيعي أو 3 ملاعق صغيرة سكر أبيض ناعم.
- كوب ونصف من الحليب كامل الدسم.
- رشة من الكاجو المجروش.
طريقة عمل عصير الأفوكادو بالعسل والحليب في المنزل
لتحضير ذلك العصير اللذيذ المغذي للأطفال والكبار والذي يساعد على تنشيط الجسم يتم اتباع الخطوات التالية مع مراعاة حسن اختيار ثمار الأفوكادو من حيث الثمار كاملة النضج والغير مصابة بعفن على القشرة الخارجية أو الصلبة التي لم يكتمل نضجها، ومن ثم اتباع الخطوات التالية للتحضير:
- غسل الأفوكادو ثم تقشيرها بواسطة سكين حاد لاستخراج اللب.
- تقطيع الأفوكادو إلى أجزاء صغيرة حتى يتم خفقها.
- إضافة الأفوكادو مع العسل والحليب إلى محضر الطعام أو الخلاط الكهربائي.
- إضافة كوب من الماء ثم تشغيل الخلاط.
- عندما يمتزج العصير ويصبح متجانس وذو قوام ثقيل يتم نقل العصير إلى الثلاجة.
- بعد ساعة فقط يصبح العصير جاهز للتقديم.
- عند تقديم العصير للضيوف أو أفراد الأسرة يمكن وضع رشة من الكاجو على سطح الكأس للتزيين ولتعزيز القيمة الغذائية للمشروب.
- تمتد صلاحية العصير في الثلاجة إلى ثلاثة أيام فقط نظرا لاحتوائه على الحليب.