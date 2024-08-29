“لوليات الصغار”.. استقبل الان تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات

قناة وناسة تعد من أكثر القنوات الفضائية المحببة للعديد من الأطفال، بما تقوم بعرضه من الأغاني والبرامج التعليمية، فضلاً عن سلسلة لولو المميزة مع ميدو المشاغب، وغيرها من الترفيهات التي يتم إذاعتها على مدار اليوم بجودة عالية، بما تُنمي مهارات الأطفال كذلك عبر تقديمها لبرامج التعليمية أكثر من رائعة، ويمكنك القيام بتنزيل التردد الجديد الخاص بالقناة على كافة الأقمار الصناعية والتي من بينها النايل سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
استقبل وناسة أطفال 2024 على النايل سات
حتى تستمتع بباقة من أروع البرامج والمحتوى الترفيهي المميز التي يتم إذاعته على مدار اليوم، وتقوم كذلك إدارة القناة بتحديث ترددها من وقت إلى أخر، فيمكنك اتباع البيانات المتمثلة في التالي:-
- القمر الصناعي الجديد يكون “النايل سات”.
- حتى أن تردد وناسة الجديد “11430”.
- معدل الترميز قناة وناسة أطفال “27500”.
- استقطاب قناة وناسة أطفال الجديد “عمودي.
- بينما معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة “⅚”.
خطوات استقبال قناة وناسة أطفال 2024
جاءت أبرز الخطوات المعنية بإستقبال قناة وناسة أطفال الجديد والمميز على النايل سات، وفقًا للأتي:-
- قم بالدخول إلى القائمة الرئيسية لإعدادات القناة.
- مع النقر على زر “التثبيت اليدوي”.
- ليتم بعدها إدخال بيانات القناة.
- وعليه يمكنك النقر على زر “إضافة قناة جديدة”.
- بحيث تتمكن من النقر على أيقونة “بحث”.
- حتى تتمكن من تنزيل قناة وناسة أطفال في النهاية، ويمكنك الإستمتاع بكل ما تقدمه القناة على مدار اليوم.