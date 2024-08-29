بـــرابــط مبـــاشــر.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024 برقم الجلوس موقع بوابة التعليم الفني

يعد البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024 برقم الجلوس موقع بوابة التعليم الفني من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل وذلك من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الامور الذين ينتظرون ظهور النتيجه بفارغ الصبر حيث خاض الامتحانات حوالي197 ألفًا و817 طالبًا وطالبة كذلك في كافه التخصصات وجميع المحافظات داخل جمهوريه مصر العربية وذلك يوم السبت الذي وافق 3 من شهر أغسطس الجاري لعام 2024 وقد استمرت الامتحانات لمدة حوالي 10 ايام وانتهت يوم 13 نفس الشهر، ولذلك من المتوقع أن يتم الاعلان عن ظهور النتائج بشكل رسمي خلال الساعات القليله المقبلة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني بوابة التعليم الفني

هناك بعض الخطوات التي وضعتها وزارة التعليم والتعليم الفني بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني وذلك ما سنتعرف عليه من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب التوجه بشكل مباشر لموقع بوابة التعليم الفني.

ثم قم باختيار الصف الدراسي الخاص بالطالب.

لابد من ادخال كافة البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح من الاسم ورقم الجلوس.

لابد من تحديد المحافظة التي يتبع لها الطالب وادخال البيانات الخاصة بالمدرسة التي يدرس بها.

أخيرا يجب الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة والانتظار قليلا وسوف تظهر طالب على الشاشة في كافة المواد الدراسية التي امتحنها.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

يجب التنويه انه لم يتم الاعلان بشكل رسمي حتى هذه اللحظة عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني “الملاحق“ ولكن من المتوقع أز يتم الاعلان عن ظهورها قريبا بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ورفعها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.