قبل صرف الدعم .. الموارد البشرية تضع 7 حالات إيقاف حساب المواطن 1446 فمن هم؟

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالات إيقاف حساب المواطن 1446، وذلك قبل صرف الدعم الخاص بشهر سبتمبر، حيث أن الدعم يصرف فقط في حالة الحصول على الأهلية والتي تعني الالتزام بالشروط كاملة المنصوص عليها، وفي حالة مخالفة تلك البنود يتم على الفور حرمان المستفيد بانقطاع الصرف.

حالات إيقاف حساب المواطن 1446

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى وجود حالات مخالفة لحساب المواطن وبالتالي تحرم تلك الحالات من الصرف وهم:

من تجاوز مدة سفره خارج المملكة العربية السعودية 3 أشهر. من يتلاعب بالاوراق والمستندات الرسمية لعدم الكشف عن القيمة الحقيقة للدخل. في حالة زيادة الراتب الشهري للأسرة بأكملها عن الحد المانع. التحقق من وجود حساب بنكي لرب الأسرة أو أحد التابعين ذاخر بالأموال. امتلاك مشغولات ذهبية أو عقارات وأصول. اخفاء العمر الحقيقي التابعين وكذلك الراتب الخاص بهم. زواج أحد التابعين أو استقلاله في منزل آخر بعيدا عن منزل الأسرة.

قيمة الدعم من برنامج حساب المواطن

يصرف الدعم الشهري الخاص ببرنامج حساب المواطن بقيمة 720 ريال سعودي وذلك فقط لرب الأسرة والمستفيد من الدعم بشكل أساسي.

بينما يصرف الدعم بقيمة 360 ريال سعودي عن كل تابع تجاوز عمرة سن الثامنة عشرة عام وتعتبر الزوجة تابع أيضا أي تستحق راتب 360 ريال سعودي شهريا، بينما التابع الذي لم يتجاوز عمره ذلك السن من الأطفال يحصل فقط على الدعم بقيمة 216 ريال سعودي شهريا ويتم الصرف وفقا للتقويم الميلادي وذلك في العاشر من كل شهر عدا أيام التعارض مع العطلات في المملكة.