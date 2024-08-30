منصة سكنات تطلق أسماء المقبولين في المرحلة الأولى بسكنات عدل 3 في الجزائر

مشروع سكنات عدل 3 هو أحد أنماط الدعم التي توفرها الحكومة الجزائرية للمواطنين، حيث توفر مساعدة لجميع الشباب محدودي الدخل خاصة في الظروف الاقتصادية والغلاء السائد، ويتم في هذا البرنامج توفير وحدات سكنية لجميع المواطنين مقابل سعر مخفض مقارنة بأسعار العقارات المتواجدة في الأسواق حاليا، فكل ما على المواطن عمله هو التقديم على المشروع بعد تحققه من استيفاء الشروط التي حددتها الحكومة الجزائرية، وفيما يلي سنكشف خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل 3.

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

نالت المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل 3 إقبال كبير من المواطنين وفقا لما أعلنت عنه وزارة الإسكان والعمران بالجزائر، وإليكم ما يجب اتباعه للتمكن من الاستعلام عن أسماء المقبولين في هذه المرحلة:

في البداية القيام بالولوج إلى منصة سكنات عدل من الرابط .

ثم القيام بتسجيل الدخول بتدوين البيانات الشخصية المطلوبة مثل: اسم المستخدم، وكلمة المرور.

بعد ذلك حدد قائمة “الخدمات الإلكترونية”.

ثم اضغط على خيار “الاستعلام عن أسماء المقبولين”.

أدخل رقم البطاقة الوطنية والبيانات الشخصية في الخانات المخصصة.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة أخيرا اضغط على أيقونة “الاستعلام”.

ما هي الشروط المطلوبة للقبول في مشروع سكنات 3؟

حددت وزارة الإسكان والعمران بعض الأحكام والشروط التي يجب أن تكون محققة في الأشخاص المتقدمين، للحصول على دعم سكنات والتي تتمثل في النقاط التالية:

شرط أساسي امتلاك الجنسية الجزائرية، والإقامة الدائمة في الجزائر.

لابد أن يتراوح عمر الشخص المتقدم ما بين 19 إلى 70 عام.

تقديم إثبات عدم امتلاك أي أصل أو عقار آخر.

أفصحت وزارة السكن والعمران الجزائرية بأنهم قاموا بفحص وفرز الطلبات ومطابقتها بالمعايير التي حددتها لاختيار الأسماء المستحقة والمقبولة في المرحلة الأولى من سكنات عدل 3، ومن المنتظر إعلان النتيجة في الأيام المقبلة، ولذلك وفرت منصة سكنات للتسهيل على المواطنين.