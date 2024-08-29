مسلسلات هندية جديدة .. تردد قناة زي الوان الجديد 2024 Zee Alwan بجودة عالية بدون تشفير

يتساءل الكثير من الأشخاص خصوصا في الفترة الأخيرة عن تردد قناة زي الوان الجديد، لأن يفضل العديد من الأشخاص مشاهده تلك القناة لأنها تقوم بتقديم محتوى درامي هندي واشتهرت تلك القناة في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء الدول العربية والأجنبي سبب أنها تقوم بتقديم أفضل المسلسلات الحصرية والجديدة بأعلى جودة، وتقوم على عرض المسلسلات بشكل مدبلج باللغة العربية، لذلك يمكنكم أنتم أيضا تنزيل التردد الخاص بها بكل سهولة، لأننا سوف نقوم بتوفير لكم البيانات المتعلقة بالتردد وطريقة ضبطه.

محتوى قناة زي الوان 2024

تعتبر قناة زي الوان من القنوات التلفزيونية الفضائية التي تم إنشاؤها في عام 2012، وتلك القناة تكون تابعة لشبكة زي الترفيهية وتقوم تلك القناة على عرض العديد من البرامج الهندية المدبلجة باللغة العربية، وأيضا تقوم بعرض المسلسلات التلفزيونية الجديدة والقديمة وليس ذلك فقط بل أنها تقوم بتقديم برامج متعلقة بالطبخ والصحة والجمال والرياضة والسياحة وغيرها من البرامج الأخرى، وتقوم أيضا بعرض الأفلام التركية من خلالها وتلك الأفلام تكون مدبلجة أيضا.

تردد قناة زي الوان الجديد 2024

سوف نقوم بتوفير لكم تردد قناة زي الوان حتى تكونوا على علم بذلك تردد وتقوموا بتنزيل تلك القناة الرائعة وتتمثل بيانات ذلك التردد في الآتي:

التردد: 11418. معدل الترميز: 27500. معدل الاستقطاب: عمودي. معامل تصحيح الخطأ: ⅚. جودة القناة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة زي الوان الجديد 2024

سوف نوضح لكم الطريقة التي يجب عليكم اتباعها لكي تستطيعوا ضبط تردد قناة زي الوان الجديد وتتمثل تلك الطريقة في التالي: