عجل بالسداد .. رابط منصة أور لتسديد الغرامات المرورية بالعراق 2024

أعلنت هيئة المرور العراقية إطلاقها لمنصة أور، التي تتميز بتقديم خدمات الاستعلام إلكترونيا دون اشتراط الذهاب إلى هيئة المرور، كما توفر منصة أور إمكانية تسديد قيمة الغرامة من خلالها، ويعد الاستعلام عن قيمة المخالفة المرورية وتسديدها محط اهتمام لدى كثير من المواطنين المالكين لمركبات داخل العراق، وذلك لتفادي التعرض إلى مخالفة جديدة وفرض رسوم بسبب التأخر عن موعد السداد، كل ما عليك هو استخدام الرقم الألماني لإتمام عملية الاستعلام والسداد.

كيفية الاستعلام عن قيمة المخالفة المرورية بالعراق؟

أفصحت إدارة المرور العامة بالعراق عن التعليمات الخاصة بالاستعلام عن الغرامات من خلال استخدام الرقم الألماني، وأشارت إلى أهمية تسديد المخالفة في الوقت المحدد، وتجنب التأخير لتفادي العقوبات لتتمثل طريقة الاستعلام في:

أولا الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة أور العراقية من هنا .

تسجيل الدخول بتدوين رقم الهوية وكلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على زر “استعلام جديد”.

أدخل البيانات الخاصة بالسيارة التي تريد الاستعلام عن قيمة الغرامة المتعلقة بها.

ثم اكتب الرقم الألماني في الحقل المخصص.

ومن ثم اضغط على أيقونة “الاستعلام” لتظهر جميع المخالفات والغرامات المستحقة على السيارة.

خطوات سداد المخالفة المرورية عبر منصة أور

أتاحت منصة أور إمكانية سداد قيمة الغرامة المرورية من خلال اتباع الخطوات التالية: