الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية عبر منصة مظلتي 2024

تُعد منصة “مظلتي” أداة هامة للمواطنين العراقيين الراغبين في الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات لعام 2024، من خلال هذه المنصة توفر وزارة العمل معلومات دقيقة وشاملة حول المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية مما يساهم في تسهيل الوصول إلى الدعم والخدمات الاجتماعية بشكل منظم وفعال، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية استخدام منصة “مظلتي” للحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكيفية الاستفادة من الخدمات المتاحة عبرها.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية عبر منصة مظلتي

قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق خدمة جديدة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، ورغم أن النتائج لم تُعلن بعد سنوضح في هذا المقال كيفية استخدام المنصة للتحقق من الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية بمجرد توفر النتائج وذلك لتسهيل عملية الاستعلام وتقديم كافة التفاصيل اللازمة:

قم بزيارة منصة “مظلتي” الإلكترونية.

اضغط على زر “الاستعلام” المتاح على الصفحة الرئيسية.

افتح نموذج الطلب واملأ البيانات المطلوبة.

أدخل اسم المتقدم، ورقم الجوال، ورقم الهوية الوطنية العراقية.

اضغط على زر “الاستعلام” بعد إدخال البيانات.

حدد المحافظة والوجبة إذا كانت متاحة.

قم بتنزيل قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط الحصول على دعم الرعاية الصحية بالعراق

يعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق من المبادرات الأساسية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، حيث يوفر البرنامج مزايا متعددة للمستفيدين لكنه يتطلب الالتزام بجميع الشروط والأحكام المحددة لضمان الحصول على الدعم، وسنعرض في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بمتطلبات وشروط الحصول على هذا البرنامج، وهي: