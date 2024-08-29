“وزارة التضامن الوطني في الجزائر”.. رسميا 12000 دينار جزائري المنحة الجزافية مضمونة 💯×💯 قانونيا لهذه الفئة.. طريقة التسجيل

قامت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لكي يتم استقبال طلبات المواطنين الذين يرغبون في الحصول على منحة الدعم المالي، وأوضحت بأن تم توفير تلك المنحة بالتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية الوطنية بهدف تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي أصبح أكثرية المواطنين يعانون منها مثل تدهور العملية الشرائية وارتفاع الأسعار، لذلك سوف نتعرف معا عن طريقة التسجيل في تلك المنحة والفئات المستحقة الحصول عليها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة الجزافية 2024

تم الإعلان من قبل الحكومة الجزائرية على الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة الجزافية، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الأوراق وهي:

يجب إحضار تصريح شرفي موقع يؤكد عدم وجود دخل خاص بالمتقدم. يجب تقديم شهادة ميلاد خاصة بالمتقدم. يجب إحضار شهادة تكون خاصة بالإقامة وتكون حديثة لا تتجاوز ست أشهر. تقديم شهادة تثبت عدم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية. إحضار نسخة من بطاقة الإعاقة وصور شمسية خاصة المتقدم.

حقيقة صرف 12000 دينار على المنحة الجزافية 2024

تم الإعلان من قبل الحكومة الجزائرية عن أنها قامت بتوفير المنحة الجزافية للأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن أو لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، وذلك بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الخاصة وتوفير حياة كريمة لهم ويتم صرف لهم حوالي 7000 دينار، أما بالنسبة للأشخاص الذين يكونون من ذوي الاحتياجات الخاصة سوف يحصلون على منحة تكون عبارة عن 12 ألف دينار جزائري ولكن يجب على هؤلاء الأشخاص أن يكونوا قد قاموا بالتسجيل في تلك المنحة.

طريقة التقديم في المنحة الجزافية في دولة الجزائر 2024

صرحت الحكومة الجزائرية عن طريقة التقديم على تلك المنحة في دولة الجزائر، وأعلنت عن بعض الخطوات السهلة التي يجب على المواطنين اتباعها لكي يستطيعوا التسجيل بنجاح والطريقة هي: