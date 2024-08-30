بشرى لنساء الجزائر .. التقديم في منحة المرأة الماكثة بالمنزل في الجزائر 2024

حددت الحكومة الجزائرية بعض الشروط ووضعت مجموعة من المعايير الواجب تحققها في النساء المتقدمين للحصول على دعم منحة المرأة الماكثة في المنزل، وتأتي المنحة ضمن جهود الحكومة الجزائرية لمساعدة المرأة التي لا تملك دخل شهري يكفي لتلبية احتياجاتها الأساسية ومتطلبات أسرتها، وفيما يلي نناقش جميع الحيثيات المتعلقة بالمنحة لمساعدة المرأة على التقديم إلكترونيا.

كيفية التقديم في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024؟

تتلخص خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر للاستفادة من المبلغ الشهري التي توفره المنحة في النقاط التالية:

الولوج إلى الوكالة الوطنية للتشغيل الإلكتروني من الرابط .

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “منحة المرأة الماكثة”.و

من ثم قم بتدوين البيانات الخاصة بالمرأة المتقدمة في الخامات المحددة لذلك.

تحديد الولاية التي تنتمي إليها المرأة.

إرفاق المستندات المطلوبة التي تتمثل في: نسخة لكل من (شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومى، المؤهل التعليمي) وإرفاق إثبات بمحل الإقامة.

إرفاق وثيقة طلاق إذا كانت المرأة مطلقة ولديها أبناء، بالإضافة إلى إرفاق شهادة وفاة الزوج إذا كانت المرأة أرملة ولديها أبناء.

الشروط والأحكام للقبول في منحة المرأة الماكثة في المنزل

وضعت الحكومة الجزائرية معايير للمرأة المتقدمة للحصول على المنحة حيث تتمثل في كلا من الآتي:

امتلاك الجنسية الجزائرية والإقامة داخل إحدى ولايات الجزائر بصورة دائمة.

ألا يقل سن المرأة المتقدمة عن 15 عام.

عدم امتلاك المرأة مصدر دخل ثابت أو أصل ذو قيمة عالية.

تبذل الحكومة الجزائرية قصارى جهدها لتقديم الدعم للمرأة المطلقة والأرملة، والتي لا تملك دخل ثابت يكفي لتلبية متطلباتها الأساسية، فينبغي أن تتحقق جميع الشروط لتحصل المرأة على مبلغ يصل قيمته إلى 800 دينار، أما عن الأطفال فيتم منحهم مبلغ 300 دينار جزائري طبقا لآخر التحديثات.